МОН назвало терміни вступу на бакалаврат та роз'яснило правила

Міністерство освіти та науки оприлюднило відеороз'яснення про терміни вступу на бакалаврат.

Відео доступне на Facebook-сторінці Міністерства освіти та науки

Так, для вступників на бакалавра чи наскрізного магістра реєстрація для складання вступних іспитів, творчих конкурсів не пізніше 24 липня. Зазначається, що така реєстрація не є фактом подачі заяви до закладу освіти.

Реєстрація електронних кабінетів розпочинається з 1 серпня. Вступники мають зареєструвати свій електронний кабінет на сайті ez.osvitavsim.org.ua.

Цього року вступники, які користуються пільгами, теж можуть подавати електронні заяви. Для цього їм треба мати хоча б один сертифікат ЗНО та звернутися до закладу вищої освіти для внесення їх до так званого "Реєстру пільговиків".

Прийом заяв та документів розпочинається з 13 серпня і завершується о 18 годині 22 серпня для вступників, які вступають за результатами ЗНО, а також за результатами вступних іспитів і творчих конкурсів, складених у ЗВО з 1 серпня по 12 серпня.

Прийом заяв та документів завершується 16 серпня для тих вступників, які вступають за вступними іспитами та творчими конкурсами, але не складали їх з 1 до 12 серпня.

Складання вступних іспитів для пільгових категорій, а також творчих конкурсів для вступників, які бажають вступити на бюджет, відбудеться з 1 по 12 серпня.

Співбесіди проводитимуться з 16 по 18 серпня.

Оприлюднення рейтингових списків - не пізніше 27 серпня.

Подання оригіналів документів до закладу вищої освіти має відбутися до 18 години 31 серпня.

До цього часу необхідно привезти оригінали документів до закладу освіти або відправити їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень.

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Також можна направити скановані копії документів на офіційну електронну адресу ЗВО з обов'язковим накладенням КЕП/ЕЦП на файли.

Протягом 10 робочих днів від дати початку навчання вступник має привезти оригінали документів, якщо надсилав скановані копії електронною поштою.

Підписання договору між закладом вищої освіти і вступником повинно відбутися протягом цього ж періоду.

Наказ про зарахування на бюджет видаватиметься 5 вересня.

Переведення на вакантні місця державного замовлення - не пізніше 15 вересня.