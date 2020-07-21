МОН запускає серію роликів про вступ у виші

Міністерство освіти та науки запускає серію відеороз'яснень щодо вступу у заклади вищої освіти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Напередодні початку основного етапу вступної кампанії МОН традиційно запускає серію відеороз’яснень з найбільш поширених питань, які турбують майбутніх студентів та їхніх батьків", - йдеться у повідомленні.

Перший ролик – про вступні іспити та творчі конкурси - вже доступний на сайті МОН у розділі «Вступна кампанія 2020» та на офіційному YouTube-каналі Міністерства.

Не пізніше ніж 24 липня в усіх закладах вищої освіти має розпочатись реєстрація на вступні іспити та творчі конкурси. У ролику експерти МОН розповідають про те, хто, як і коли має складати вступні іспити чи брати участь у творчих конкурсах.

До прикладу, для вступників на бюджет творчі конкурси та вступні іспити проводитимуться в кілька потоків. Це зроблено для того, щоб вступники мали більше можливостей для вступу до різних вишів у разі збігу дат проведення цих випробувань.

Загалом вступні іспити та творчі конкурси відбуватимуться для вступників на місця державного замовлення з 1 до 12 серпня, на контракт – з 1 до 22 серпня.

Відеороз’яснення також будуть супроводжуватись відповідними інфографіками, які просто та доступно ілюструватимуть основні етапи вступної кампанії. Вони будуть розміщуватись у розділі «Вступна кампанія 2020» на офіційному сайті МОН, поширюватись у соцмережах та через засоби масової інформації.

База відеороз’яснень та інфографік для вступників на бакалавра, молодшого бакалавра та на магістра буде поповнюватись новими матеріалами до 1 серпня – початку основного етапу вступної кампанії 2020.