Вступна кампанія: по консультації до МОН вже звернулися майже 5 тисяч осіб

З 30 червня в Міносвіти і науки працює консультаційний центр, послугами якого можуть скористатися цьогорічні вступники.

За перші три тижні його роботи надано понад 1400 телефонних консультацій та опрацьовано більш ніж 500 електронних звернень, повідомляє МОН.

Як зазначається, крім того, за підтримки Урядового контактного центру на сайті МОН запрацював чат-бот. І поки що він має найбільшу популярність – з його допомогою надано 3216 консультацій.

“Застосування різних каналів комунікації, які дозволяють максимально охопити аудиторію вступників і оперативно відповісти на всі їхні запитання, а також поширити важливу інформацію, дає нам впевненість, що вступ пройде злагоджено та максимально прозоро. Не пізніше 24 липня в усіх вишах має розпочатись реєстрація на вступні іспити та творчі конкурси на базі повної загальної середньої освіти. А основний етап вступної кампанії стартуватиме 1 серпня з реєстрації електронних кабінетів. Упродовж усього періоду вступної кампанії МОН буде широко висвітлювати всі її етапи та надавати всіляку підтримку вступникам”, – зазначив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

Відповіді на найпоширеніші запитання, які МОН традиційно отримує під час вступної кампанії, розміщено також на сайті міністерства у розділі Вступ 2020. Цей розділ постійно оновлюється – у ньому можна знайти новини, інфографіку та відеороз’яснення з найбільш актуальних питань.

Для вступників із тимчасово окупованих територій, завдяки об’єднанню ресурсів МОН, Урядового контактного центру та Фонду “Відкрита політика”, з 12 лютого 2020 року працює окрема гаряча лінія 0800 504 425. Загалом потенційним вступникам із ТОТ надано більш як 3500 консультації.

Профільна група “Вступ 2020” у Facebook, яку створило МОН, і в яку також можна написати свої запитання, зараз налічує майже 15 тис. учасників.

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Нагадаємо, з 30 червня працюють консультативні лінії та приймальня громадян щодо вступної кампанії. Вони працюватимуть до 15 вересня включно. Вступники, їхні батьки, члени приймальних комісій зможуть отримати відповіді щодо проведення вступної кампанії, зокрема, реєстрації електронних кабінетів та подання заяв, сертифікатів ЗНО, надання пільг тощо.