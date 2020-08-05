Уряд схвалив концепцію розвитку STEM-освіти

Кабінет міністрів схвалив концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти).

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 5 серпня.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) спрямована на модернізацію природничо-математичної освіти, широкомасштабне впровадження STEM-освіти на складниках та рівнях освіти (дошкільній, загальній середній, позашкільній, професійно-технічній та вищій освіті), а також на врахування завдань природничо-математичної освіти при плануванні бюджетних асигнувань, залучення громадськості до підтримки впровадження STEM-освіти через партнерство з роботодавцями та науковими установами.