Уряд затвердив порядок перевезення трансплантатів через кордон

Кабінет міністрів затвердив порядок перевезення анатомічних матеріалів людини для проведення операцій з трансплантації в межах України, ввезення та вивезення таких матеріалів на митну територію країни.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду.

"Документ врегульовує питання діяльності суб’єктів господарювання, які перевозять анатомічні матеріали людини. Він важливий для розвитку трансплантації на території України, щоб ми могли суттєво збільшити трансплантацію українцям і не відправляти їх за кордон. Цей акт врегулює питання системи логістики для доставки трансплантатів від донора до реципієнта", - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також порядком визначаються вимоги щодо високих стандартів якості і безпеки під час перевезення, ввезення та вивезення анатомічних матеріалів людини.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства охорони здоров'я щорічно в Україні близько 5 тис. осіб потребують пересадки органів. Зараз в Україні діє пілотний проєкт, в якому задіяні 24 заклади охорони здоров'я, що здійснюють трансплантацію органів, з них 6 - пересадку кісткового мозку. За перше півріччя 2020 року було проведено 14 операцій з органної трансплантації. За 2019 рік було зроблено 21 операцію з трансплантації кісткового мозку.