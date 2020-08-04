Україна щороку потребує близько 5 тисяч трансплантацій — Степанов

Україна щороку потребує близько 5 тисяч трансплантацій.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу за результатами засідання Медичної ради, присвяченої питанню впровадження пілотного проєкту з трансплантації в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Кожного року Україна потребує (близько - ред.) 5 тисяч трансплантацій, тобто, це 5 тисяч життів наших громадян, які потребують трансплантацій”, - сказав Степанов.

Зі свого боку кардіохірург, директор Київського міського центру серця Борис Тодуров зазначив, що по трансплантації серця в Україні потреба становить близько однієї тисячі операцій на рік. “Щодо печінки, нирок, легенів і інших солідних органів — це (потреба — ред.) близько 5 тисяч операцій на рік, і це ті люди, які на жаль, довго не живуть”, - уточнив Тодуров.

“Люди, які знаходяться у термінальній стадії ниркової недостатності, можуть бути якийсь час на діалізі, а що стосується серця, легень і печінки - це лист очікування, який оновлюється практично кожен рік. У нас в Інституті серця знаходиться 56 осіб у листі очікування зараз, і цей список оновиться до наступного року майже повністю. Я хочу сказати, що люди, які знаходяться у листі очікування, довго не живуть — в середньому близько року. І ніякі інші методи лікування, окрім трансплантації, для них неприйнятні”, - уточнив Тодуров.

За словами кардіохірурга, “ми витрачаємо сьогодні близько 1,5 мільярда гривень на відправлення цих хворих за кордон, але ця сума не покриває навіть 5 відсотків потреби у трансплантації органів”.

Тодуров уточнив, що вартість трансплантації в Україні у 5-6 разів дешевша, ніж, наприклад, у Білорусі.

Глава МОЗ Степанов також зазначив, що, наприклад, трансплантація серця за кордоном коштує десь 3 - 3, 5 млн грн, хоча в нашій країні на ті ж кошти можна зберегти життя 4-5 людям.

“У нас є дуже амбітна мета — щоб упродовж дуже стислого терміну, як на мене, 2, 5 — 3 роки, ми здобули цю трансплантаційну незалежність повністю, щоб не було потреби їхати за кордон комусь і чекати там на пересадку органів, щоб це все можливо було робити тут”, - зазначив Степанов.

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Очільник МОЗ наголосив, що здобуття трансплантаційної незалежності нашої країни є важливим, бо кожного року десятки, сотні людей вимушені їхати за кордон, щоб їм робили трансплантацію, і чекати на неї в інших країнах, хоча все це можливо робити в Україні, але для цього треба створити відповідні умови, нормативну базу, відповідні можливості для українських фахівців.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні впроваджено пілотний проєкт з трансплантації органів, в якому беруть участь 24 заклади охорони здоров’я, всього за півроку було проведено 14 трансплантацій: 4 серця, 9 нирок і одна печінка, що було здійснено коштом посмертного донорства.