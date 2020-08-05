В Україні планують збільшити в чотири рази кількість трансплантацій кісткового мозку

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 5 серпня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Після відкриття відповідних відділень в Охматдиті ми зможемо робити до 80 трансплантацій на рік, це в 4 рази більше, ніж зроблено у 2019 році. Загальна кількість таких трансплантацій кісткового мозку не менш ніж 250 трансплантацій на рік", - сказав Степанов.

За даними міністра, у 2019 році в Охматдиті зробили 21 операцію з трансплантації кісткового мозку. У 2020 році у квітні в Охматдиті була зроблена перша трансплантація кісткового мозку від неродинного донора. Донорський матеріал був доставлений з Німеччини. Крім того, 62 людини були відправлені на лікування за кордон.

Наразі, за словами Степанова, одне з перших завдань з розвитку системи трансплантації кісткового мозку - створення єдиної інформаційної системи, яка забезпечить пошук донора, співпраця з європейськими та міжнародними реєстрами донорів кісткового мозку, налагодження доставки донорського матеріалу з-за кордону.

Степанов нагадав, що на сьогодні вже 6 лікарень із 24 в змозі проводити операції з трансплантації кісткового мозку.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'я заявляв, що на розбудову системи трансплантації в Україні необхідно 2 роки.