В Охматдиті планують проводити до 100 трансплантацій кісткового мозку щороку - ОП

Національна дитяча спецлікарня «Охматдит» зможе проводити щороку до 100 родинних і неродинних трансплантацій кісткового мозку при заповненні усіх кадрових позицій.

Про це розповіли Президенту Володимиру Зеленському під час відвідування з нагоди відкриття нового корпусу лікарні, повідомляє пресслужба глави держави.

«Охматдит» зможе проводити 50-100 родинних і неродинних трансплантацій кісткового мозку при заповненні усіх кадрових позицій. Потреба у проведенні таких операцій по Україні становить 200-250 випадків на рік. Зараз у лікарні проводиться до 25 родинних трансплантацій на рік”, - ідеться в повідомленні.

Водночас в ОП поінформували, що у відкритому сьогодні корпусі запрацює шість нових відділень.

Президенту доповіли, що нові відділення готові до роботи, але ще очікують додаткового обладнання. Зазначається, що після його доставки та встановлення завдяки введенню в дію нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» МОЗ кількість ліжок зросте з 620 до 720, а кількість операційних – з шести до 12.

Також планується збільшення пролікованих випадків з 20 тисяч до 32 тисяч на рік.

"Завдяки збільшенню кількості реанімаційних ліжок медичну допомогу отримають втричі більше пацієнтів, ніж зараз. Крім того, кількість операцій на рік зросте з 10 тис. до 18 тис.”, - розповіли в ОП.

Зеленський перевірив інфраструктуру та перспективи роботи відділень хірургічно-онкологічного корпусу.

Під час спілкування з виконувачем обов’язків директора «Охматдиту» Юрієм Довбнею Президент пообіцяв допомогти лікарні у вирішенні питання щодо закупівлі додаткової медичної апаратури.

Главу держави також поінформували, що тепер «Охматдит» – єдина лікарня в Україні, яка зможе безкоштовно та швидко надавати маленьким пацієнтам повний перелік послуг з дитячої онкології. Крім того, лабораторія лікарні оснащена найсучаснішим обладнанням, у ній виконується понад 100 тисяч високоякісних лабораторних досліджень на рік, є можливості для забезпечення лабораторного супроводу процедури трансплантації кісткового мозку.

За даними ОП, в «Охматдиті» відкривається онкологічне відділення на 20 ліжок, що дасть змогу проводити хіміотерапію маленьким діткам з об’ємними пухлинами нервової системи, ока, інших органів. Відділення зможе приймати до 150 таких пацієнтів на рік. Також відкривається кріобанк та відділ тканинного типування, повноцінно працюватиме відділення гострої реабілітації, що зменшить інвалідизацію дітей внаслідок хвороби.