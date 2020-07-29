Новий корпус Охматдиту має “найкращу техніку, яка є у світі" - Зеленський

Новий корпус Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” має шість відділень, оснащених найсучаснішим обладнанням.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський на церемонії відкриття другої черги лікарні у Києві 29 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я думаю, у нас сьогодні прекрасний, фантастичний день, тому що відкриття дійсно фантастичного корпусу, фантастичної лікарні Охматдит. Відкрито шість нових відділень, це допоможе зберегти життя наших діточок”, - підкреслив Зеленський.

Президент запевнив, що відділення мають найсучаснішу техніку. За його словами, “найкраща, яка є сучасна техніка у світі, тут вона є”.

Відвідання Президентом України Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» / Фото: Офіс Президента

Водночас він додав, що ще не все обладнання доставлено в лікарню через обмеження у світі, пов’язані з пандемією COVID-19.

Зеленський наголосив, що відтепер не треба буде везти українських дітей на діагностику за кордон, в Охматдиті з’явився сучасний діагностичний центр.

“Знаю, що раніше теж тільки теоретично говорили про трансплантацію кісткового мозку, зараз це все є в дії і відбуватиметься в нашій рідній країні на найвищому світовому рівні”, - зауважив Президент.

Як повідомлялося, будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» розпочалося 2011 року, але з 2013-го було зупинене. В 2016 році будівництво відновили. За рішенням Кабінету міністрів проєкт був розподілений на два пускові комплекси: 23,5 тис. кв. м та 43,5 тис. кв. м відповідно.

Першу частину нового корпусу Охматдиту було відкрито у квітні 2019 року. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами.

Весь комплекс оновленого Охматдиту налічуватиме кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.

7 липня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що відтермінування відкриття нової черги Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" пов’язано з тим, що в умовах коронакризи виникла затримка з постачанням імпортного медичного обладнання. Наразі обладнання вже поставляється.