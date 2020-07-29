Зеленський анонсував будівництво у 5-6 регіонах мультилікарень, де "буде все"

Президент Володимир Зеленський анонсував будівництво у п’яти-шести регіонах України мультилікарень в рамках програми “Велике будівництво”.

Про це він заявив під час виступу на відкритті другої черги нового корпусу Охматдиту в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Важлива частина цієї програми (“Велике будівництво” - ред.) — це мультилікарні, які ми хочемо побудувати в 5-6 регіонах України, де буде все. Поставлена задача, щоб там було все, повністю”, - сказав Зеленський.

Він запевнив, що така ініціатива буде втілена в життя, та додав, що “найголовншіе, як нам до цієї техніки знайти таку кількість фахівців, не втратити людей, які в нас працюють, - від лікаря до медсестри”.

Читайте також: Зеленський квапить з відкриттям нового корпусу Охматдиту

Як повідомлялося, будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» розпочалося 2011 року, але з 2013-го було зупинене. В 2016 році будівництво відновили. За рішенням Кабінету міністрів проєкт був розподілений на два пускові комплекси: 23,5 тис. кв. м та 43,5 тис. кв. м відповідно.

Першу частину нового корпусу Охматдиту було відкрито у квітні 2019 року. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Очікується, що весь комплекс оновленого Охматдиту налічуватиме кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.