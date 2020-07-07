Зеленський квапить з відкриттям нового корпусу Охматдиту

Президент Володимир Зеленський очікує якнайшвидшого відкриття відділень Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яке перенеслося з 1 червня на кінець липня у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це йшлося під час традиційної селекторної наради, повідомляє пресслужба глави держави.

«Так, було складно завершити все з розвитком коронавірусної пандемії. Але ми зараз достатньо стабілізували ситуацію й економічно, й у сфері охорони здоров’я. Тому треба пришвидшити відкриття для лікування українських дітей у найкращій нашій дитячій лікарні «Охматдит», – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» розпочалося 2011 року, але з 2013-го було зупинене. В 2016 році будівництво відновили. За рішенням Кабінету міністрів проєкт був розподілений на два пускові комплекси: 23,5 тис. кв. м та 43,5 тис. кв. м відповідно.

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Першу частину нового корпусу Охматдиту було відкрито у квітні 2019 року. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Очікується, що весь комплекс оновленого Охматдиту налічуватиме кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.

7 липня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що відтермінування відкриття нової черги Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" пов’язано з тим, що в умовах коронакризи виникла затримка з постачанням імпортного медичного обладнання. Наразі обладнання вже поставляється.

Фото: ОП