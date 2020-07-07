У МОЗ пояснили затримку з відкриттям нового корпусу Охматдиту

Відтермінування відкриття нової черги Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" пов’язано з тим, що в умовах коронакризи виникла затримка з постачанням імпортного медичного обладнання.

Про це на брифінгу 7 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу

“У нас було передбачено 1 червня відкриття другої черги лікарні “Охматдит”, яке передбачало в тому числі відкриття відділень хіміотерапії, онкології, відділення онкології з ліжками інтенсивної терапії. ... У зв’язку з епідемією, з коронакризою, у нас виникла затримка з постачанням специфічного медичного обладнання від європейських виробників. В тому числі через те, що була введена заборона на експорт відповідного обладнання, або вони були перевантажені виготовленням іншого обладнання, яке використовується при коронавірусній хворобі. ... Ми перенесли відкриття цих відділень на кінець липня. Зараз йде постачання цього обладнання”, - сказав Степанов.

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Він додав, що в наступному році реконструкцію НДСЛ “Охматдит” буде продовжено, також буде продовжена закупівля нового обладнання для інших відділень — центру екстреної меддопомоги, хірургічних відділень, нейрохірургічного відділення. Міністр охорони здоров'я висловив сподівання, що до кінця 2021 року цей процес вдасться завершити.