Зеленський наполягає на відкритті нового корпусу Охматдиту не пізніше 31 серпня

Президент Володимир Зеленський наполягає на відкритті нового корпусу лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) «Охматдит» до кінця літа.

Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

«Ми обіцяли відділення в червні. Розуміємо – коронавірус і тут попсував нам плани. Однак треба сучасне відділення Охматдиту відкрити влітку», – сказав Президент під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Нарада відбулася під головуванням глави держави за участю представників Кабінету міністрів та правоохоронних органів. Президент наголосив, що вже 30 травня очікує на список першої черги відділень, які будуть осучаснені.

Як повідомлялося, будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» розпочалося 2011 року, але з 2013-го було зупинене. В 2016 році будівництво відновили. За рішенням Кабінету міністрів проєкт був розподілений на два пускові комплекси: 23,5 тис. кв. м та 43,5 тис. кв. м відповідно.

Першу частину нового корпусу Охматдиту було відкрито у квітні 2019 року. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Очікується, що весь комплекс оновленого Охматдиту налічуватиме кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.