Зеленський про новий комплекс Охматдиту: Це - космос, такої лікарні в Європі немає

У цьому році новий лікувально-діагностичний комплекс Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві обов'язково буде зданий, і рівень цього комплексу навіть перевищить рівень європейських лікарень.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції у середу, 20 квітня, присвяченої року його роботи на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В цьому році обов'язково здамо Охматдит - і ви побачите рівень лікарні. Такої лікарні в Європі немає. Зараз Охматдит - це космос», - сказав він.

За його словами, такого рівня лікарні повинні бути в кожній області. «Цей космос повинен бути в кожній області - ми так повинні будувати", - сказав Зеленський.

Як повідомлялось, раніше, у квітні, Президент Володимир Зеленський у Facebook заявив, що відкриття нового корпусу лікарні "Охмадит" заплановано на 1 червня.

Будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» розпочалося 2011 року, але з 2013-го було зупинене. В 2016 році будівництво відновили. За рішенням Кабінету міністрів проєкт був розподілений на два пускові комплекси: 23,5 тис. кв. м та 43,5 тис. кв. м відповідно.

Першу частину нового корпусу Охматдиту було відкрито у квітні 2019 року. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Очікується, що весь новий комплекс лікарні налічуватиме кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.

У грудні минулого року було розпочато завершальну хвилю будівництва Охматдиту за ініціативою Президента, уряду та за підтримки депутатів Верховної Ради, які виділили на це додаткове фінансування.