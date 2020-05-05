Розкрадання в "Охматдиті" на 30 мільйонів: НАБУ оголосило три підозри

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили трьом особам підозру у завданні 30 млн грн збитків під час постачання обладнання для нового корпусу лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"5 травня 2020 року НАБУ і САП повідомили трьом особам про підозру у завданні 30 млн грн збитків державі – ці кошти мали піти на будівництво нового корпусу лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НАБУ, йдеться про колишнього директора державного підприємства-замовника будівництва "Укрмедпроектбуд", керівника приватного підприємства-генпідрядника, а також очільника підприємства-зберігача обладнання, яке мало використовуватися для облаштування лікарні.

Дії екскерівника «Укрмедпроектбуду» кваліфіковані за ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою - ред..), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем – ред.), ч.1 ст.366 (службове підроблення – ред.) Кримінального кодексу України. Керівникам приватних компаній інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

"Оскільки місцеперебування керівника підприємства-зберігача наразі не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст.135, ст.278 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення його в розшук", - зазначили у НАБУ.

Як встановило слідство, у 2013 році підозрювані у змові фактично сфабрикували документи, які нібито підтверджували постачання інженерного та технічного обладнання для нового корпусу лікарні "Охматдит".

"Насправді ж ніякого постачання не відбулось і на зберігання його не передавали. Однак кошти за поставлене виключно "на папері" обладнання підприємство-генпідрядник отримав. Внаслідок таких дій державним інтересам завдано шкоди, розмір якої перевищує 30 млн грн", - підкреслили в НАБУ.

Детективи розпочали розслідування вказаних фактів у вересні 2017 року після одержання матеріалів від Національної поліції України.

Відповідна постанова про закріплення підслідності за Національним бюро винесена Генеральним прокурором у серпні 2017 року.