Охматдит відтепер зможе проводити трансплантацію кісткового мозку – Степанов

Відкриття нового корпусу НДСЛ “Охматдит” дозволить надавати допомогу дітям в Україні, в тому числі робити трансплантацію кісткового мозку.

Про це на відкритті нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це відкриття дуже важливого напрямку — лікування онкохворих дітей. Це те, чого не було, це відділення онкологічного профілю, пересадки кісткового мозку, те чого потребують наші діти. Кожного року близько 1 млрд грн ми витрачаємо на лікування за кордоном наших дітей, цієї суми не вистачає, тому що лікування за кордоном порівняно з Україною в декілька разів дорожче, інколи в кілька разів дорожче. Зараз кількість дітей, яким буде надана така меддопомога, значно зросте. Тут найкласніше обладнання, яке взагалі існує в світі, і ми вже почали виконувати наступне завдання Президента щодо будівництва таких медичних центрів. Зараз складаємо відповідне завдання, складаємо проєкти для того, щоб в країні всі без виключення були забезпечені”, - сказав Степанов.

Він додав, що ще одна складова високоякісного лікування - це забезпечення медичних працівників відповідною заробітною платою. Він нагадав, що з 1 вересня планується підвищення заробітної плати медпрацівників. Також, за словами Степанова, планується закласти вищі показники заробітної плати медичних працівників в бюджет на наступний рік.

На думку Степанова, справедлива заробітна плата лікаря після інтернатури має стартувати з суми від 20 тисяч грн.

Як повідомлялося, на відкритті нового корпусу Охматдиту Президент Володимир Зеленський анонсував будівництво у 5-6 регіонах мультилікарень.

Будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» розпочалося 2011 року, але з 2013-го було зупинене. В 2016 році будівництво відновили. За рішенням Кабінету міністрів проєкт був розподілений на два пускові комплекси. Першу частину нового корпусу Охматдиту було відкрито у квітні 2019 року.

Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Він налічує кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.