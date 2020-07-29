Охматдит відтепер зможе проводити трансплантацію кісткового мозку – Степанов
Про це на відкритті нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Це відкриття дуже важливого напрямку — лікування онкохворих дітей. Це те, чого не було, це відділення онкологічного профілю, пересадки кісткового мозку, те чого потребують наші діти. Кожного року близько 1 млрд грн ми витрачаємо на лікування за кордоном наших дітей, цієї суми не вистачає, тому що лікування за кордоном порівняно з Україною в декілька разів дорожче, інколи в кілька разів дорожче. Зараз кількість дітей, яким буде надана така меддопомога, значно зросте. Тут найкласніше обладнання, яке взагалі існує в світі, і ми вже почали виконувати наступне завдання Президента щодо будівництва таких медичних центрів. Зараз складаємо відповідне завдання, складаємо проєкти для того, щоб в країні всі без виключення були забезпечені”, - сказав Степанов.
Він додав, що ще одна складова високоякісного лікування - це забезпечення медичних працівників відповідною заробітною платою. Він нагадав, що з 1 вересня планується підвищення заробітної плати медпрацівників. Також, за словами Степанова, планується закласти вищі показники заробітної плати медичних працівників в бюджет на наступний рік.
На думку Степанова, справедлива заробітна плата лікаря після інтернатури має стартувати з суми від 20 тисяч грн.
Як повідомлялося, на відкритті нового корпусу Охматдиту Президент Володимир Зеленський анонсував будівництво у 5-6 регіонах мультилікарень.
Будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» розпочалося 2011 року, але з 2013-го було зупинене. В 2016 році будівництво відновили. За рішенням Кабінету міністрів проєкт був розподілений на два пускові комплекси. Першу частину нового корпусу Охматдиту було відкрито у квітні 2019 року.
Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Він налічує кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.