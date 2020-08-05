Абітурієнтам з Криму нададуть індивідуальний супровід в період вступної кампанії

Кримським випускникам, що бажають продовжити навчання в материковій Україні, нададуть індивідуальний супровід в період вступної кампанії.

Про це передає Укрінформ з посиланням на інформацію у Facebook Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

"До уваги абітурієнтів та їх батьків! Представництво Президента України в АР Крим відкриває можливість індивідуального супроводу вступників до закладів вищої освіти в період кампанії 2020 року",- йдеться в повідомленні.

Крім того, в Представництві Президента в АРК повідомляють про необхідну допомогу з переходом через КПВВ та наданням індивідуальної консультації.

"Якщо в абітурієнта та/або супроводжуючої особи, які прямують для вступу в українських вишів з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя, виникли проблеми з перетином КПВВ, або з’явилися додаткові питання щодо вступу до навчального закладу (перелік необхідних документів, незрозумілі вимоги приймальної комісії чи інші питання) - ви завжди можете звернутися до нас за індивідуальною консультацією за адресою для звернень громадян: м. Херсон, проспект Ушакова, 42; за телефоном безкоштовної “гарячої лінії”: 0 800 502 192; за допомогою мережі Skype – обліковий запис: arkpredstavnictvo; електронною адресою: zvernennia@ppu.gov.ua", - інформує ППУ в АРК.

Представництво Президента України в АР Крим нагадує, що цього року випускники шкіл з АР Крим та міста Севастополь мають можливість вступити в вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти по всій території України.

Прийняття документів до закладів вищої освіти коштом державного бюджету продовжено до жовтня 2020 року і відбувається у два етапи: основний етап: до 20 серпня 2020 року, завершальний етап: до 23 жовтня 2020 року.

Актуальну інформацію про процедуру вступу, а також перелік навчальних закладів, повідомляє Представництво Президента в АРК, можна знайти за посиланнями на сайті: vstup-prosto.com