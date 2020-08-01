За добу коронавірус в Україні виявили у 39 медиків та 68 дітей

За останню добу в Україні на коронавірус захворіло 68 дітей та 39 медичних працівників, загалом було госпіталізовано 232 людини

Про це повідомив під час онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу

«За минулу добу в Україні захворіло 1 172 особи. З них 68 дітей, а також 39 медичних працівників. Було госпіталізовано 232 людини. За останню добу в Україні зафіксовано 16 летальних випадків. При цьому одужало 556 пацієнтів», - сказав Степанов.

Він уточнив, що в розрізі регіонів за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 145, Івано-Франківській – 123, а також в м. Київ – 101 випадок.

Міністр нагадав, що загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 71 056 людей. З них 4 998 дітей, а також 8 693 медичних працівники. При цьому загалом одужало 39 308 людей. А летальних випадків – 1 709.

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Також Степанов повідомив, що за попередню добу загалом було здійснено 34 227 тестувань. З них 16 860 – методом ПЛР, а також 17 367 – методом ІФА.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 серпня лабораторно підтвердили 71 056 випадків COVID-19, із них за добу – 1 172.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.