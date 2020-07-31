Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про освіту, які розширюють можливості трансформації освітньої мережі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 764-IX "Про внесення змін до пункту 3 розділу X "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі". Документ вносить зміни до підпункту 8 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про повну загальну середню освіту" у новій редакції”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вказані зміни забезпечують можливість більш широкого вибору типів закладів загальної середньої освіти, у які засновники зможуть трансформувати санаторні школи-інтернати, а також можливість ліквідації цих шкіл.

За даними ОП, це допоможе органам місцевого самоврядування сформувати освітню мережу відповідно до потреб громади та забезпечити право кожного на освіту, а отже, створюється підґрунтя для поступового реформування таких інституцій з урахуванням інтересів усіх учасників освітнього процесу.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 червня ухвалила Закон "Про внесення змін до п.3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі". Проєкт №3719 у цілому підтримали 323 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, Закон "Про повну загальну середню освіту", який набув чинності 18 березня 2020 року, передбачає припинення набору учнів 1-9 класів та обов’язкову трансформацію закладів виключно у ліцеї і з обов’язковим збереженням пансіону.