Зеленський підписав зміни до закону про освіту

Зеленський підписав зміни до закону про освіту

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про освіту, які розширюють можливості трансформації освітньої мережі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 764-IX "Про внесення змін до пункту 3 розділу X "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі". Документ вносить зміни до підпункту 8 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про повну загальну середню освіту" у новій редакції”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вказані зміни забезпечують можливість більш широкого вибору типів закладів загальної середньої освіти, у які засновники зможуть трансформувати санаторні школи-інтернати, а також можливість ліквідації цих шкіл.

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За даними ОП, це допоможе органам місцевого самоврядування сформувати освітню мережу відповідно до потреб громади та забезпечити право кожного на освіту, а отже, створюється підґрунтя для поступового реформування таких інституцій з урахуванням інтересів усіх учасників освітнього процесу.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 червня ухвалила Закон "Про внесення змін до п.3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі". Проєкт №3719 у цілому підтримали 323 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, Закон "Про повну загальну середню освіту", який набув чинності 18 березня 2020 року, передбачає припинення набору учнів 1-9 класів та обов’язкову трансформацію закладів виключно у ліцеї і з обов’язковим збереженням пансіону.

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