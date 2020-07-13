Рада ухвалила закон для розширення можливостей трансформації освітньої мережі

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до п.3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі".

Проєкт №3719 у цілому підтримали 323 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, Закон "Про повну загальну середню освіту", який набув чинності 18 березня 2020 року, передбачає припинення набору учнів 1-9 класів та обов’язкову трансформацію закладів виключно у ліцеї і з обов’язковим збереженням пансіону.

Проте у випадку з санаторними школами-інтернатами це унеможливлює раціональне використання ресурсів задля належного забезпечення реалізації права на освіту.

Ухваленим сьогодні законом забезпечується можливість більш широкого вибору типів закладів загальної середньої освіти, у які засновники зможуть трансформувати санаторні школи-інтернати, а також можливість їх ліквідації.

"Це допоможе органам місцевого самоврядування сформувати освітню мережу відповідно до потреб громади. Отже, буде створено підґрунтя для поступового реформування цієї інституції, врахувавши інтереси усіх учасників освітнього процесу", - йдеться у пояснювальній записці.