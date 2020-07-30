Нові правила в’їзду з країн “червоної зони” набувають чинності з серпня

З 1 серпня діятимуть нові правила в’їзду в Україну з країн "червоної зони", зокрема самоізоляція або обсервація не потрібна у разі негативного результату тестування на COVID-19, проведеного в Україні або не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Про це інформує Украерорух з посиланням на постанову Кабінету Міністрів від 22 липня № 641.

"Самоізоляція або обсервація особи після перетину державного кордону не потрібна тим, хто має негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено за кордоном не пізніше ніж за 48 годин до в’їзду в Україну. Раніше визнавалися лише тести, зроблені в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також почне діяти нова класифікація країн "зеленої" та "червоної" зон. До "червоного списку" будуть включені держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні або приріст числа інфікованих за останні 14 днів перевищує аналогічний за минулі 14 днів на 30%.

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Міністерство охорони здоров’я України буде оновлювати список країн зі значним рівнем поширення COVID-19 кожні 7 днів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Кабінет міністрів встановив показник в 55 активних хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення. Відповідно до перевищення цього показника в тій чи іншій країні, вона відносилася до "червоної" зони. Останнє оновлення переліку країн "червоної" та "зеленої" зон - 27 липня, оприлюднення цієї інформації на сайті МОЗ - 28 липня. Згідно з даними МОЗ, в Україні фіксується 66,7 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином Україна віднесена до країн "червоної" зони.