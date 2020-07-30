Серед хворих на COVID-19 на баварській фермі немає українських громадян - генконсульство

Про це Укрінформу повідомили в генеральному консульстві України в Мюнхені.

«Генконсульство невідкладно зв’язалося з адміністрацією округу та місцевим відділом охорони здоров’я з метою з’ясування детальної інформації щодо кількості інфікованих громадян України та стану їхнього здоров’я. Після ретельної перевірки голова округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер повідомив диппредставництво, що у списках інфікованих та поміщених на карантин відсутні особи з паспортами громадян України», - зазначили в консульстві.

У диппредставництві додали, що за поясненням Бумедера, він, згадавши українців, оперував попередньою інформацію, яка стосувалась «осіб, ймовірно, українського походження, але документованих паспортними документами інших держав».

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня на фермі в окрузі Дінгольфінг-Ландау в Баварії було зафіксовано спалах коронавірусу серед сезонних робітників, які допомагають збирати огірки. Госпіталізували лише одну особу, решта перебувають під карантином без права виходити з приміщень. Вони забезпечені харчуванням і всім необхідним.

Глава округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер заявляв, що "серед інфікованих - сезонні робітники з Угорщини, Румунії, Болгарії та України".