Серед хворих на COVID-19 на баварській фермі немає українських громадян - генконсульство

Серед хворих на COVID-19 на баварській фермі немає українських громадян - генконсульство

Укрінформ
Серед 174 хворих на COVID-19 сезонних працівників на сільськогосподарському підприємстві в німецькій Баварії немає власників українських паспортів.

Про це Укрінформу повідомили в генеральному консульстві України в Мюнхені.

«Генконсульство невідкладно зв’язалося з адміністрацією округу та місцевим відділом охорони здоров’я з метою з’ясування детальної інформації щодо кількості інфікованих громадян України та стану їхнього здоров’я. Після ретельної перевірки голова округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер повідомив диппредставництво, що у списках інфікованих та поміщених на карантин відсутні особи з паспортами громадян України», - зазначили в консульстві.

У диппредставництві додали, що за поясненням Бумедера, він, згадавши українців, оперував попередньою інформацію, яка стосувалась «осіб, ймовірно, українського походження, але документованих паспортними документами інших держав».

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Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня на фермі в окрузі Дінгольфінг-Ландау в Баварії було зафіксовано спалах коронавірусу серед сезонних робітників, які допомагають збирати огірки. Госпіталізували лише одну особу, решта перебувають під карантином без права виходити з приміщень. Вони забезпечені харчуванням і всім необхідним.

Глава округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер заявляв, що "серед інфікованих - сезонні робітники з Угорщини, Румунії, Болгарії та України".

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