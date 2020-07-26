У Баварії на фермі 174 сезонних робітників захворіли на COVID-19

У німецькій землі Баварія зафіксовано спалах коронавірусу на сільськогосподарському підприємстві, де виявили понад 170 інфікованих працівників.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Влада запровадила карантин на фермі в місті Маммінг, Нижня Баварія, оскільки вірус поширився серед збиральників урожаю. Майже 500 людям заборонено покидати підприємство», - йдеться у повідомленні.

Там щонайменше 174 сезонних робітників заражені коронавірусом. Зокрема, після того, як стало відомо про сім випадків, було проведено масове тестування минулої п’ятниці, яке підтвердило ще 167 випадків COVID-19.

Служба безпеки стежить за тим, аби не порушувалася заборона на вихід за межі господарства.

«Щоб уникнути подальшого поширення, ми, на жаль, мусимо зробити цей крок для захисту населення», - сказав адміністратор округу Вернер Бумедер.

Загалом у Німеччині, за даними інституту Роберта Коха (RKI), станом на 26 липня підтверджено 205 269 випадків інфікування, з них 305 за останню добу.