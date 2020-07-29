Українців поки не пускають у Німеччину за безвізом - посольство

Попри обіцянки у соцмережах про начебто організацію поїздок до Німеччини та інших країн ЄС за наявності лише біометричного паспорта, “безвізові” подорожі наразі не є можливими через запроваджені урядами європейських країн карантинні обмеження.

Про це нагадали у посольстві України в ФРН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У соцмережах поширюється інформація про перевезення українських пасажирів приватними перевізниками через польський кордон при наявності виключно біометричного паспорта – “по безвізу”. Вкотре наголошуємо, що з огляду на запроваджені в ЄС епідеміологічні обмеження наразі громадяни України тимчасово не мають права в’їжджати на територію Німеччини у рамках безвізового режиму з туристичною, приватною чи діловою метою”, - повідомили у посольстві.

Дипломати нагадали, що право на в’їзд на територію країн ЄС наразі мають громадяни України - власники посвідки на проживання в країнах ЄС або візи відповідного типу, що має юридичну силу посвідки на проживання.

“Польські прикордонники ретельно перевіряють документи на кордоні. Тому в’їхати тільки по біометричними паспортам не є наразі реальним з огляду на існуючі обмеження. Проте реальними є ситуації, коли ці перевізники, які не несуть жодної відповідальності за продаж квитків, зважаючи на вказані обмеження, після прийняття негативного рішення на в’їзд польськими прикордонниками залишають наших громадян на кордоні”, - наголосили у посольстві.

Українців просять максимально уважно та виважено поставитися до всіх сумнівних пропозицій у соцмережах та не порушувати законодавство ЄС, що несе за собою неприємні наслідки, не наражати на небезпеку себе і близьких.

Також у посольстві нагадали, що у надзвичайних ситуаціях (лікування, догляд за хворими близькими, смерть близьких), у випадках возз’єднання родин, навчання, лікування від тяжких, в першу чергу, онкологічних захворювань, сезонних робіт передбачено, як виключення, в’їзд, зокрема, до Німеччини, але виключно за умови пред’явлення відповідних офіційних документів.

Керівництво держави та МЗС України ведуть постійні перемовини з ЄС щодо зняття заборони на в’їзд для громадян України. Рішення ЄС зумовлено виключно актуальним станом епідеміологічної ситуації як в країнах Європейського Союзу, так і в нашій державі. Як тільки кількість нових захворювань на COVID-19 піде на спад (розрахунок іде за формулюванням ВООЗ), ЄС перегляне своє рішення. При цьому за кожною з країн Євросоюзу залишається право щодо коригування загального списку, додали у посольстві.

Як повідомлялося, згідно з останніми даними ресурсу Worldometer, у світі підтверджено 16 689 533 випадки зараження коронавірусом, зокрема 657 502 летальних, одужала від недуги 10 275 291 особа.