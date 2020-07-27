Німеччина може ввести обов'язкове тестування на COVID-19 для приїжджих

Федеральний уряд і землі Німеччини розмірковують щодо необхідності обов’язкового тестування для всіх, хто в'їжджає в країну або повертається з відпустки з-за кордону.

Про це сказав керівник апарату відомства канцлера Гельге Браун у понеділок у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Землі дуже схвально ставляться до запровадження обов'язкового тестування. Я думаю, що ми знайдемо рішення досить швидко», - сказав Браун.

Тестування планується запровадити як в аеропортах, так і на залізничних вокзалах і в портах.

Нині ситуація така, що всі, хто повертається з регіонів підвищеного ризику, мають відбути двотижневий карантин, «який може бути перерваний негативним результатом тесту». Політик назвав карантин «дуже дієвим механізмом» уповільнення розповсюдження хвороби. Браун зауважив, що ті, хто розважається на відпочинку і не дотримується правил гігієни, наражає на небезпеку інших людей.

Раніше цього дня прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив: «Нам потрібні обов’язкові тести і якнайшвидше». Він зауважив, що результатам тестів, які були зроблені в країнах, з яких прибувають люди, не завжди можна довіряти. А також закликав переглянути концепцію визначення регіонів підвищеного ризику в Європі (Україна наразі навіть не потрапляла до списку безпечних країн).

Рішення буде прийнято за результатами переговорів міністрів охорони здоров'я земель пізніше цього тижня.

27 липня якраз минає пів року, коли в Німеччині було офіційно підтверджено перший випадок інфікування COVID-19. З того моменту загалом у країні було підтверджено 205 269 випадків інфікування, з них понад 190 000 людей одужали і 9 118 померли.