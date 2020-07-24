У Німеччині – найбільша кількість випадків COVID-19 із середини травня

Протягом останньої доби в Німеччині зафіксовано 815 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим показником з 15 травня.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

Із 15 травня, коли виявили 913 випадків, кількість нових інфікувань не перевищувала 800, а в деякі дні була меншою за 300.

Епідеміологи та політики зараз стурбовані можливістю "експорту" коронавірусу з-за кордону, адже чимало німців виїхали на відпочинок в інші країни. У п’ятницю проходить нарада міністрів охорони здоров’я німецьких федеральних земель з питання запровадження обов’язкового тестування всіх прибуваючих із "ризикованих країн" прямо в німецьких аеропортах.

Загалом з початку епідемії у Німеччині позитивний тест на коронавірус був зафіксований у 204 183 людей, померли 9 111. Хворіють нині близько 5 700 людей.

Як повідомлялося, у світі станом на 24 липня, за даними сайту Worldometers, зареєстровано 15 685 094 випадки коронавірусу, із них 637 231 летальний. Одужали 9 569 377 пацієнтів.

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