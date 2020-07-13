Коронавірус не дає тривалого імунітету - Інститут Коха

Імунітет до нового типу коронавірусу є досить низьким, тому ніхто не може почуватися в безпеці.

Про це свідчать дані обстеження, проведеного вченими Інституту Роберта Коха (RKI), які презентував на брифінгу в Берліні президент RKI Лотар Вілер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перші результати дослідження антитіл до вірусу серед донорів крові показали низький імунітет у обстежених», - зазначив Вілер.

Він поінформував, що протестовані були 12 тисяч людей, а антитіла були виявлені лише у 1,3 відсотка з них. Цей проміжний результат засвідчує, з одного боку, те, що більшість людей у ​​Німеччині, очевидно, ще не контактували з вірусом, а з іншого - що вірус все ще може широко поширюватися.

У тих, хто вже перехворів, рівень антитіл знижується досить швидко, про що свідчать результати дослідження, проведеного мюнхенськими вченими.

«У чотирьох із дев'яти пацієнтів (які лікувалися в січні) ми бачимо зниження нейтралізуючих антитіл», - сказав головний лікар Мюнхенської інфекційної клініки Клеменс Вендтнер.

Таким чином, імунітет до коронавірусу є також нетривалим, а вірогідність повторного інфікування досить високою.

У цьому зв'язку у німецькому МОЗ наголошують на необхідності бути пильними до інших штамів вірусу, а також до грипу. За словами міністра Єнса Шпана, Німеччина має наразі 25 мільйонів доз вакцини від грипу.