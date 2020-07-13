У світі від коронавірусу померли понад 3000 медиків – Amnesty

Згідно з даними правозахисної організації Amnesty International, у всьому світі внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, вже померли понад 3 000 медичних працівників, з яких 23 в Україні.

Про це повідомляє сайт Amnesty International.

"Аналіз наявних даних організації показав, що, за підтвердженою інформацією, понад 3 000 медичних працівників померли від ускладнень, викликаних хворобою COVID-19, у всьому світі. Ця цифра, ймовірно, значно занижена", - йдеться у повідомленні.

У новому звіті, опублікованому 13 липня, організація повідомила, що летальні випадки зафіксовані вже у 79 країнах світу.

Найвищий показник смертності від COVID-19 - в РФ. Там, за даними Amnesty International, від коронавірусної хвороби вже померли 545 медичних працівників.

Згідно зі звітом Amnesty International, до країн з найбільшою кількістю померлих від хвороби медичних працівників також належать США (507), Велика Британія (540), Бразилія (351), Мексика (248) Італія (188), Єгипет (111), Іран (91), Еквадор (82) та Іспанія (63).

В Україні, згідно з даними організації, унаслідок пандемії вже померли 23 медичні працівники.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 13 058 349 випадків коронавірусу, зокрема 571 984 летальні, одужало 7 605 053 особи.