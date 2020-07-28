Понад тисяча українських митців отримали стипендії від ЄС

Більш як тисяча українських митців та представників креативної індустрії отримали фінансову підтримку від ЄС за програмою House of Europe («Дім Європи») на загальну суму понад 800 тисяч євро.

Про це повідомляється на сторінці Представництва ЄС в Україні у Facebook.

“Культурні інституції майже з усіх регіонів України отримали фінансову підтримку для нових захопливих проєктів або просто для пристосування своєї роботи до нових реалій. Більше 1000 митців, підприємців креативної індустрії та фахівців культури отримали індивідуальні разові стипендії для полегшення наслідків кризи для себе і своїх сімей”, - зазначив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

У представництві ЄС нагадали, що для підтримки боротьби України з пандемією COVID-19 Євросоюз та програма House of Europe запровадили спеціальний пакет грантів на суму 800 тисяч євро.

Як повідомлялося, House of Europe (“Дім Європи”) — програма, що фінансується Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС.

Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю.