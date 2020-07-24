Культура на карантині: УКФ запускає новий проєкт на підтримку митців

На початку серпня 2020 року Український культурний фонд планує оголосити нову конкурсну програму «Культура+».

Як повідомляється на сайті УКФ, мета програми - сприяння новим партнерствам та формуванню в Україні спільних цінностей громадянського суспільства.

«Пріоритети програми «Культура+»: підтримка створення нових/залучення існуючих мистецьких форматів та практик з інновативним підходом для подолання дистанції, обмежень та соціокультурних проблем, спричинених COVID 19; підтримка формування нових та розвитку сталих партнерств культурних операторів та соціально відповідального бізнесу, зокрема, у сфері ККІ через спільне творення нових продуктів/рішень для вирішення суспільних проблем спричинених викликами сьогодення (зокрема, COVID 19); підтримка культурно-мистецьких проєктів міжгалузевої співпраці із залученням сфер медицини та захисту довкілля; підтримка культурно-мистецьких програм суспільної реінтеграції виключених груп, в т.ч. ветеранів АТО/ООС, дітей, позбавлених батьківської опіки, колишніх в’язнів тощо; забезпечення культурного розвитку громад із «депресивних регіонів» або із зон дії стихійного лиха», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що заявниками програми можуть бути юридичні особи усіх форм власності та фізичні особи підприємці, що зареєстровані на території України, здійснюють діяльність у сфері культури та мистецтв і мають команду з досвідом спільної реалізації культурно-мистецьких проєктів.

В рамках програми «Культура+» підтримуватимуться всі типи проєктів, індивідуальні, проєкти міжнародної та національної співпраці.

«Культура+» націлена на генерування нових креативних рішень через підтримку продуктів якнайширшого кола всіх секторів культурних та креативних індустрій.

«Бюджет програми – 90 млн грн. (2020 рік – 80 млн грн; 2021 рік – 10 млн. грн). Максимальна сума гранту - 2 млн грн. Детальну інформацію про програму буде оприлюднено в день оголошення приймання проєктних заявок – 3 серпня 2020 року», - уточнили в УКФ.