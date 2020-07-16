У Києві презентували сайт "Голос Криму. Культура"

У Києві презентували інформаційно-просвітницький сайт "Голос Криму. Культура", який починає широку публікацію матеріалів про історію та стан пам'яток культурної спадщини в Криму.

Про це під час брифінгу в Києві сказав керівник сайту "Голос Криму. Культура" Андрій Щекун, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт підтриманий Українським культурним фондом, і сьогодні в рамках проєкту ми презентуємо інформаційно-просвітницький сайт "Голос Криму. Культура "... Найближчим часом буде оголошено про написання статей для сайту інформаційно-просвітницького, краєзнавчого і аналітичного характеру", - сказав Щекун.

За його словами, сьогодні вже можна зайти на цей сайт, там викладено більше 100 статей, раніше опублікованих в газеті "Кримська світлиця" і в журналі "Пам'ятки України. Національна спадщина". Матеріали розміщені за рубриками "культурна політика", "пам'ятники", "корінні народи", "топоніміка", "природа", "спадщина".

Як повідомив Щекун, проєкт переслідує ще одну мету - написання не менше 100 статей інформаційно-просвітницького характеру, які оновлять сучасну українську Вікіпедію.

Цим напрямком роботи буде займатися менеджер з промоцій проєкту "Голос Криму. Культура" Євген Букет.

"Він буде відбирати і аналізувати ті статті, які нам будуть надсилати науковці, краєзнавці, письменники, журналісти, а потім адаптувати їх в сучасну українську Вікіпедію", - розповів Щекун, додавши, що його команда планує наповнити інформаційний простір новими статтями про пам'ятки культурної спадщини в Криму, про які мало знають в материковій Україні, і які не присутні в Вікіпедії.

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Керівник проєкту зазначив, що сайт "Голос Криму. Культура" має свою сторінку в Facebook і до моменту презентації у нього вже понад 700 підписників.

"Тільки за вчорашній день було близько 290 відвідувачів сайту. Це говорить про те, що проєкт актуальний, проєкт потрібний. Більше того, він допомагає нашим центральним органам влади здійснювати інформаційну політику в питаннях деокупації, реінтеграції тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - наголосив Щекун.

Зокрема, зазначив він, матеріали сайту, що свідчать про зловживання окупаційної влади, будуть передаватися правоохоронним органам України.

В цілому, зазначив керівник проєкту, сайт і надалі буде здійснювати просвітницьку місію, щоб громадяни в Україні та за її межами більше знали про Крим і мали можливість аналізувати ситуацію, яка склалася на окупованому Росією українському півострові.