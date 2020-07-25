Шмигаль назвав області, яким приділять більше уваги через COVID-19

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що сьогодні зафіксовано ще один антирекорд зараження коронавірусом – 1106 осіб.

Про це він сказав на традиційній нараді Президента з представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо епідеміологічної ситуації в країні та заходів із запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Шмигаль доповів про останні дані щодо поширення інфекції, наголосивши на тому, що сьогодні зафіксовано ще один антирекорд зараження – 1106 осіб. Серед лідерів за кількістю виявлених нових хворих – Рівненщина, місто Київ та Львівська область. Показник захворюваності зріс до 64,1 особи на 100 тисяч населення.

За словами очільника уряду, звернуть увагу на Закарпаття, Волинь, Львівщину та Буковину через заповнення ліжкомісць у опорних лікарнях, щоб забезпечити їхню достатню кількість. На Закарпатті заповнення становить 64%, у трьох інших регіонах – понад 40%.

Він також звернув увагу на те, що Чернівецька область значно покращила показники щодо захворюваності та впевнено відійшла від лідерства за поширенням COVID-19 завдяки жорстким заходам, яких дотримувався регіон кілька місяців.

Додатково главі держави повідомили, що після пожежі на Луганщині вже відновлено 301 житловий будинок.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 липня в Україні лабораторно підтверджені 63 929 випадків COVID-19, за добу — 1106 нових. Зафіксовано 19 нових летальних випадків. Одужало 611 людей. Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1590 летальних випадків, 35497 людей одужало.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Рівненській області (143) м. Києві (129), Львівській (114), Одеській (97) та Івано-Франківській (85) областях.

фото: КМУ