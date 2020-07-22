Ткаченко наполягатиме на дозволі працювати усім закладам культури під час карантину

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що наполягатиме на дозволі працювати усім культурним закладам та проведення всіх культурних заходів під час адаптивного карантину.

Про це Ткаченко написав у Facebook.

"Від міністерства наполягатиму на врахуванні наших змін. Всі вони стосуються виключення закладів культури і культурних заходів із переліку тих, чия діяльність забороняється. По кожній зоні. Ми багато говорили про відкриття закладів культури, які дотримуються карантинного режиму відповідально", - написав Ткаченко.

Він наголосив, що це питання обговорював і з МОЗ, тому воно повинно погодити такий дозвіл.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня і затвердив поділ країни на 4 типи епідемічних зон та критерії такого поділу. Відповідна постанова була ухвалена на засіданні уряду 22 липня, але її ще мають доопрацювати.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив, що йдеться про нову постанову, пропонується застосування її з 1 серпня по 31 серпня, вона буде регламентувати встановлення карантину на території країни. В залежності від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.