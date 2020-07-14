Ткаченко: Закон про підтримку креативних індустрій та туризму запрацював
Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.
"Закон №3377 запрацював. На нього чекали усі представники сфери культури, креативних індустрій, туризму. Закон дає нам інструменти і можливості допомогти їм пережити й відновитися після карантинної кризи", - наголосив Ткаченко.
Він зазначав, що, зокрема, завдяки закону в Україні запрацює грантова система державної допомоги для інституційної та індивідуальної підтримки.
"Гранти на підтримку видаватимуться через Український культурний фонд, Держкіно, Інститут книги тощо. Фінансування Кабмін виділив. В міністерстві ми уже завершуємо розробку положень для застосування грантів", - зауважив Ткаченко.
Він додав, що у законі також передбачено підтримку кінематографії завдяки субсидії на розвиток кінопроєктів.
"Для національних ігрових, анімаційних, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії, фільмів художньої та культурної значущості, телевізійних фільмів, серіалів і фільмів-дебютів вона може складати до 100% від загальної вартості", - пояснив Ткаченко.
Крім того, за словами міністра, встановлюється спрощена процедура отримання державної допомоги тим, хто зазнав втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину.
"Передбачено зменшення плати за оренду майна на вимогу закладу культури, який його винаймає й не міг використовувати під час карантину", - зауважив очільник МКІП.
Він наголосив, що також призупинено дію статті, яка вимагала резервування не менше 12% на промозаходи та фестивалі, і таким чином Рада з держпідтримки зможе перерозподілити кошти на пряму підтримку кінопроєктів.
"Не буде більше "скоромовок" у рекламі на радіо. Скасовано вимоги, які раніше вимагались від рекламодавця і проговорювались в роликах в пришвидшеному темпі", - зазначив Ткаченко.
Також міністр повідомив, що розблоковано проведення акредитації організацій колективного управління, що дає можливість завершити перший етап формування ринку роялті в Україні, а також скасовано встановлені державою тимчасові тарифи на ринку роялті.
Ткаченко додав, що Україна рухається до того, щоб зникнути з переліку країн-піратів.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 13 липня підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)". Цей закон Верховна Рада ухвалила в другому читанні 16 червня. Його підтримали 343 народні депутати.