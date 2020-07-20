Ексголова Держрезерву намагається через суд повернутися у крісло

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов ексголови Держрезерву Ярослава Погорілого до Кабінету міністрів та Державного агентства резерву України.

Про це інформує пресслужба ОАСК.

“Позивач просить суд скасувати розпорядження уряду про його звільнення з посади голови Держрезерву та про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Держрезерву на Микиту Барабаша. Серед інших вимог позову - зобов’язати КМУ поновити Ярослава Погорілого на посаді голови Державного агентства резерву України з 16 травня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

Також позивач оскаржує наказ Держрезерву, яким було припинено виконання його повноважень на посаді очільника цього держоргану.

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Суд наразі вирішує питання відкриття провадження в адмінсправі.

Як повідомлялося, уряд у травні 2020 року звільнив Погорілого з посади голови Державного агентства резерву України.