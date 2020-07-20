Вища рада правосуддя не отримувала клопотання про відсторонення Вовка

До Вищої ради правосуддя не надходило клопотання від Офісу генпрокурора про відсторонення від здійснення правосуддя голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів, яким НАБУ оголосило підозру.

Про це сказав голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко в інтерв’ю Укрінформу.

«На даний момент подібних звернень до Вищої ради правосуддя не надходило. У разі його надходження ВРП надасть об’єктивну оцінку ситуації, базуючись на вмотивованості клопотань та обґрунтованості підозр у вчиненні кримінальних правопорушень, що будуть викладені в цьому зверненні», - заявив голова ВРП.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ здійснили обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними Антикорупційного бюро, були вручені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.