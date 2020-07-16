Туризм, бібліотеки та кіно: Ткаченко обговорив співпрацю з послом Франції

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та посол Франції Етьєн де Понсен обговорили співпрацю в культурній сфері та зміцнення стратегічного партнерства.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство культури та інформполітики.

"Серед ключових тем зустрічі були: спільні осінні французько-українські події; реалізація планів, про які домовились раніше з керівництвом Лувру, Версалю та Центру Помпіду; спільні проєкти разом з Французьким інститутом в Україні та програмою «House of Europe»; освіта в культурі; туризм та популяризація України; бібліотечна справа та кіно", - йдеться у повідомленні.

Ткаченко зазначив, що Україна цінує обмін досвідом та постійний діалог з французькою стороною та подякував послу за активну участь Франції у процесі налагодження діалогу щодо мирного врегулювання конфлікту на сході.

Фото: МКІП, Facebook