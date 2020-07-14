Острозький замок можуть реставрувати у рамках "Великого будівництва"

На Рівненщині у перелік претендентів програми «Велике будівництво» у наступному році серед театрів, музейних комплексів, інших закладів культури пропонують внести Острозький замок.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Острозький замок можуть реставрувати у рамках програми «Велике будівництво». Свого часу тут проживала династія князів Острозьких. Зараз на його території знаходиться краєзнавчий музей», - зазначив заступник голови Рівненської облдержадміністрації Сергій Гемберг.

На Рівненщині під охорону держави взято понад 130 пам’яток національного значення.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook написав, що наступного року частиною національного проєкту «Велике будівництво» стане відновлення 100 культурних об’єктів: «Вперше за 30 років незалежності ми реально зможемо відновити історико-культурну спадщину, яка, подекуди, в критичному стані – занедбана й напівзруйнована».

Проєкт готовий для розгляду міністерствами та буде презентований найближчим часом. До переліку увійдуть об’єкти, які об’єднають всю країну, запевнив міністр.

Фото: Рівненська ОДА