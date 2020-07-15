Обрали кандидатів на стипендії серед діячів культури і мистецтва – МКІП

Чергове засідання Комісії з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва відбулося 14 липня в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

«На розгляд Комісії було подано 123 кандидатури для отримання державних стипендій. За результатами конкурсного відбору Комісією запропоновано надати 36 довічних та 86 дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва з метою стимулювання їх творчої праці та засвідчення видатних особистих досягнень», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, чергове засідання Комісії заплановано на листопад поточного року.

У МКІП нагадали, що, відповідно до Положення «Про Комісію з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва» заявки на здобуття стипендій приймаються від будь-яких організацій сфери культури та органів місцевого самоврядування протягом року.

Детальніше про необхідні документи – на сайті міністерства.

Документи та пропозиції щодо кандидатур на отримання стипендій необхідно подавати до Міністерства культури та інформаційної політики України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Івана Франка, 19, каб. 315. Секретар – головний спеціаліст Логінова Вікторія Михайлівна. Телефон для довідок: (044) 234-63-88.