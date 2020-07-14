Держава підтримає “Артек" і "Молоду гвардію" на період карантину — закон

Ухвалення відповідного законопроєкту №3781 в цілому підтримали 354 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон вносить зміни до ст. 1 Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія".

Законом передбачена державна підтримка дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" шляхом здійснення фінансування будівництва і реконструкції їх об’єктів інфраструктури за рахунок загального фонду державного бюджету, можливість здійснення покриття витрат дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на утримання об’єктів, оплату праці працівників, обов’язкових податків і платежів, комунальних послуг, послуг зв’язку, послуг дератизації, дезінфекції, вивозу твердих побутових відходів, паливно-мастильних матеріалів.

Також пропонується надати можливість дитячому центру "Молода гвардія" реалізовувати 10% путівок без залучення третіх осіб.

Автори законопроєкту прогнозують, що його прийняття дасть можливість зберегти та не допустити банкрутства дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", а також захистити трудові права понад 1080 працівників цих центрів.