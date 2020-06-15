«Артек» відсвяткує день народження після завершення карантину

Міжнародний дитячий центр «Артек», який після тимчасової окупації Криму розташовується у передмісті Києва, святкує 95-ту річницю від дня заснування.

Про це Укрінформу повідомили у Державному підприємстві України «Міжнародний дитячий центр «Артек».

«16 червня 2020 року Міжнародний дитячий центр «Артек» святкує 95-ту річницю від дня заснування, що є символічною подією та показником суспільного визнання його вагомого внеску у розвиток національно-патріотичного і громадянського виховання та освіти, особистісного, ціннісного та світоглядного зростання підростаючого покоління України», - йдеться в повідомленні.

В «Артеку» зазначають, що це унікальний простір для досліджень, відкриттів і саморозвитку кожної дитини, можливість бути в центрі історичних, мистецьких, спортивних подій національного та міжнародного масштабу.

«Щорічно у дитячому центрі оздоровлюється понад 13 тисяч дітей, в тому числі такі, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Протягом 2016-2020 року в дитячому центрі оздоровилися та відпочили більше 40 тисяч дітей та молоді», - повідомили в «Артеку».

Там обіцяють, що після завершення карантину «Артек» з артеківцями обов’язково відсвяткує свій день народження та гостинно запросить до себе всіх друзів, яких стало ще більше.

Після тимчасової окупації Автономної Республіки Крим, у 2016 році Міжнародний дитячий центр «Артек» відновив свою роботу в мальовничому передмісті Києва – Пущі Водиці. Слоганом українського «Артеку» є: «Артек – справжній, наш, український!!! Артек – єднає Україну!!!»

Фото з відкритих джерел