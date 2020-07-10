Австрійський професор назвав брехнею заяви про утиски російської в Україні

Концепція "русского міра" є глибоко націоналістичною ідеологією найгіршого штибу, на підставі якої Росія веде війну з Україною, найкращою відповіддю на неї було б спілкуватися українською мовою.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер.

"Ми всі знаємо про концепцію "русского міра". Це глибоко націоналістична ідеологія найгіршого штибу, на підставі якої Росія веде війну з Україною. Коли кажуть, що там, де російськомовні, там – Росія чи "русскій мір", правильною відповіддю на все це було б спілкуватися саме українською мовою", - заявив Мозер.

Мозер, який також є президентом Міжнародної асоціації україністів, переконаний, що здоровий патріотизм є важливим як для України, так і для будь-якої іншої країни. "А бути патріотом – означає перейматися тим, щоб твоя держава розвивалася якнайкраще, поширення української мови також є важливим чинником", - додав він.

Австрійський професор, який часто буває в Україні, зазначає, що твердження російської пропаганди про утиски російської мови в Україні є "брехнею".

"Нам розповідали, що у Львові нібито б’ють людей за російську мову. Насправді, не лише били, а й убили людину. Ось тільки за українську мову…Перебуваючи в Україні, я був не лише в Києві, який, до речі й на щастя, нарешті дуже українізується, Львові, Ужгороді чи Рівному, а й також у Донецьку, ще перед війною, у Харкові й Одесі. І не раз переконувався, що насправді в Україні пригнічують не російськомовних, а україномовних громадян", - заявив він.

Будучи істориком слов’янських мов і займаючись передусім дослідженням української та російської мов, Мозер вказує на те, що сучасна Українська держава займає історично україномовну територію, а "мовний кордон між російською та українською фактично повсюди знаходиться поза кордонами України".

"І те, що багато людей розмовляють російською у великих містах, ще нічого не означає – етнографічна ситуація визначається не на підставі великих міст. Потрібно дивитися на села. А, як відомо, українська поширена і в селах на сході України. Тож коли мені хтось каже, що той регіон – російськомовний, то я розумію, що ця людина нічого не знає про Україну", - зазначив австрійський професор-україніст.

Більш детально читайте в інтерв’ю Міхеаля Мозера на сайті Укрінформу.