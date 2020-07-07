Для російської та інших мов нацменшин треба окремий закон - представник Зеленського в КС

Для російської та інших мов нацменшин треба окремий закон - представник Зеленського в КС

Укрінформ
Верховна Рада має ухвалити окремий закон, який регулюватиме статус російської і мов інших нацменшин.

Про це зазначив представник Президента у Конституційному суді Федір Веніславський під час усних слухань у справі щодо конституційності "мовного закону", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Верховна Рада має ухвалити окремий закон, який буде регулювати статус російської мови і інших мов нацменшин", - сказав Веніславський.

За його словами, Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" стосується правового регулювання застосування виключно української.

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"Мова виключно про українську мову. Предметом правового регулювання цього закону не є статус інших мов", - уточнив представник глави держави у КС.

Веніславський також запевнив, що позиція Президента стосовно української мови як єдиної державної залишається незмінною.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд справи про конституційність Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня 2019 року, а 16 липня він набув чинності.

Проте 21 червня 2019 року до КСУ надійшло подання 51 народного депутата, які просять перевірити на конституційність Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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