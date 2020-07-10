МОЗ закупить обладнання для опорних лікарень до кінця року — Степанов

Обладнання для опорних лікарень має бути закуплено та поставлено до кінця поточного року.

Про це на брифінгу 10 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Згідно з переліком обладнання, яке ми будемо закуповувати, туди входять комп’ютерні томографи, ангіографи, фіброскопічне обладнання, стійки в операційні блоки, тобто все те обладнання, яке покращить інфраструктуру районних лікарень. Відповідно до програми “Велике будівництво” воно буде поставлено до районних лікарень, які є опорними лікарнями. Передбачено, що ми повинні завершити комплектацію цим обладнанням лікарень до кінця поточного року”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні уряду було ухвалено рішення про виділення 5,3 млрд грн на закупівлю обладнання для опорних лікарень.