МОЗ закупить обладнання для опорних лікарень до кінця року — Степанов
Укрінформ
Обладнання для опорних лікарень має бути закуплено та поставлено до кінця поточного року.
Про це на брифінгу 10 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Згідно з переліком обладнання, яке ми будемо закуповувати, туди входять комп’ютерні томографи, ангіографи, фіброскопічне обладнання, стійки в операційні блоки, тобто все те обладнання, яке покращить інфраструктуру районних лікарень. Відповідно до програми “Велике будівництво” воно буде поставлено до районних лікарень, які є опорними лікарнями. Передбачено, що ми повинні завершити комплектацію цим обладнанням лікарень до кінця поточного року”, - сказав Степанов.
Як повідомляв Укрінформ, на засіданні уряду було ухвалено рішення про виділення 5,3 млрд грн на закупівлю обладнання для опорних лікарень.