Кабмін виділяє 5,3 мільярда на закупівлю обладнання для районних лікарень

Кабінет міністрів ухвалив постанову про виділення Міністерству охорони здоров’я коштів на закупівлю обладнання для опорних лікарень в госпітальних округах.

Відповідне рішення було прийнято 8 липня на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Прийняття рішення уряду дозволить виділити Міністерству охорони здоров’я кошти для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах. Мова йде про районні лікарні.

Проєктом передбачається, що це обладнання буде закуплено централізовано Міністерством охорони здоров’я, одержувачем коштів пропонується визначити ДП “Медичні закупівлі”, - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами йдеться про закупівлю комп’ютерних томографів, ангіографів, ендоскопічного обладнання.

Як зазначено в пояснювальній записці до проєкту постанови, яка оприлюднена на сайті Кабміну, на закупівлю обладнання планується виділити з фонду боротьби з COVID-19 5 300 000 тис. грн.

Рішення підтримано з доопрацюванням в триденний термін.

Також Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я в госпітальних округах.

Як зазначив на засіданні уряду міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, мова йде про капітальний ремонт та реконструкцію 210 приймальних відділень для створення відповідних закладів приймальних відділень

"З метою обладнання приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я, зокрема в закладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, необхідно виділи кошти з фонду боротьби з COVID-19 в обсязі 1,68 млрд грн", - сказав Чернишов.

За пропозицією, яку озвучив прем'єр-міністр, кошти будуть виділені через бюджетну програму будівництва.