МОЗ веде переговори про закупівлю Ремдесивіра для лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров’я веде перемовини про можливість закупівлі препарату Ремдесивір у кількості, достатній для лікування від COVID-19 8 тис. пацієнтів.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вже провели певні перемовини з компаніями, які отримали ліцензію від компанії Gilead (американська фармацевтична компанія, виробник препарату Ремдесивір). Розраховуємо на закупівлю цього лікарського засобу. Попередньо є домовленість щодо закупівлі його в кількості, розрахованій на лікування до 8 тис. пацієнтів. Зараз проводимо узгодження, перемовини. Це лікарський засіб, який ефективно може використовуватися при лікуванні коронавірусної хвороби", - сказав Степанов.

Він зазначив, що Ремдесивір включений українськими фахівцями до протоколу лікування COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджено 50 414 випадків захворювання на COVID-19, летальних випадків 1306, одужали 23 119 людей.