Європейські дослідники зосередилися на одному препараті проти COVID-19 - ЗМІ

Після європейських випробувань ліків проти коронавірусу їх лінійка звузилася у звязку з проблемами клінічної дії, і зараз учені зосереджені лише на одному препараті - ремдесівірі.

Про це повідомляє телеканал BFM-TV.

«Перелік потенційних препаратів проти COVID-19 продовжує звужуватися: після гідроксихлорохіну європейські клінічні випробування Solidarity та Discovery також відмовилися від лікування лопінавіром/ритонавіром, які вважаються неефективними та характеризуються побічними ефектами», - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, після ухвалення цього рішення обидва випробування зосередяться лише на одному препараті - ремдесівірі, який нещодавно отримав дозвіл на проведення маркетингових досліджень у Євросоюзі.

Клінічні випробування британської фармацевтичної компанії Recovery щодо поєднання противірусних препаратів лопінавіру та ритонавіру, які застосовують у боротьбі проти вірусу СНІДу, виявилося неефективним. Такого ж висновку дійшли фахівці ВООЗ стосовно випробувань Solidarity та французькі вчені - стосово Discovery. «Попередні результати показують, що гідроксихлорохін та комбінація лопінавіру/ритонавіру мало або взагалі не впливають на зниження смертності при стаціонарній терапії проти COVID-19 у порівнянні зі стандартним лікуванням», - йдеться в заяві ВООЗ.

Крім того, випробування Discovery продемонструвало «значно більшу частоту серйозних негативних наслідків для функції нирок» у пацієнтів, які приймали лопінавір/ритонавір, йдеться у прес-релізі Національного інституту охорони здоров’я та медичних досліджень Франції (Inserm). Особливо це стосується пацієнтів реанімації.

За даними ВООЗ та Inserm, невдовзі усі ці результати будуть опубліковані в наукових виданнях. Попри те, що в усьому світі було проведено дослідження десятків методів лікування COVID-19, жоден не показав достатньої ефективності, за винятком стероїду - дексаметазону, який застосовується для найбільш уражених пацієнтів. Згідно з результатами випробування Recovery, дексаметазон знижує смертність у найтяжчих хворих, які перебувають на штучній вентиляції легень.

Тим часом ремдесівір отримав умовний дозвіл на продаж в межах ЄС з 3 липня, ухвалений Єврокомісією. Американське дослідження також показало, що цей антивірусний засіб, розроблений для боротьби з Еболою, ненабагато скорочує час одужання для госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 (в середньому від 15 до 11 днів). Однак воно не довело жодних переваг щодо скорочення кількості летальних випадків.