Європейське агентство дозволило лікувати COVID-19 препаратом "Ремдесівір"

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) рекомендує для боротьби з коронавірусом використовувати препарат "Ремдесівір".

Про це повідомило впливове французьке видання Le Figaro.

«Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) рекомендувало в четвер дозволити провести маркетинг противірусного препарату "Ремдесівір" у межах Європейського Союзу для пацієнтів, уражених коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

У штаб-квартирі ЕМА в Гаазі також додали, що цю рекомендацію тепер має затвердити або ні Європейська комісія. «Європейська комісія має на меті прийняти рішення про умовний дозвіл на продаж Ремдесівіру впродовж наступного тижня», - заявили в агентстві.

Препарат рекомендовано для лікування COVID-19 у дорослих та підлітків віком старше 12 років, які страждають на пневмонію та потребують додаткової вентиляції легень.

Дослідження EMA підтвердило, що хворі на COVID-19, які отримували ремдесівір, одужували в середньому на чотири дні швидше, ніж інші пацієнти.

Препарат, про який раніше писав Укрінформ, виявився ефективним в окремих випадках захворювання на коронавірус, його використання дозволено в США та Японії.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 9 560 947, з них 485 625 летальних, одужали 5 200 735 осіб.