МОЗ вніс дексаметазон у протокол лікування COVID-19

Робоча група при Міністерстві охорони здоров’я внесла дексаметазон в протокол лікування COVID-19.

Про це на брифінгу 25 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відбулося засідання робочої групи з провідними фахівцями щодо оновлення стандартів надання меддопомоги при COVID-19. В тому числі було розглянуто питання щодо внесення (в протокол лікування COVID-19 - ред.) додаткових лікарських засобів, тобто розширення цього протоколу, яке ґрунтується на нашому досвіді, клінічних випробуваннях та на досвіді інших країн, наприклад, було прийнято рішення щодо внесення такого препарату, як дексаметазон”, - сказав Степанов.

Він наголосив, що наразі лікарі, які надають допомогу хворим на COVID-19, потребують підтримки, і найкращою підтримкою буде дотримання тих правил і рекомендацій, що надає МОЗ, — носіння масок, дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків.

“Це зменшить кількість госпіталізацій, зменшить навантаження на лікарів”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 червня в Україні лабораторно підтверджено 40 008 випадків захворювання на COVID-19, з них 2906 дітей та 6 346 медпрацівників. За добу встановлено черговий антирекорд — 994 випадки захворювання на COVID-19.