Шмигаль: Ще 219 захисників України отримають гроші на придбання житла

Кабінет міністрів виділив ще майже 250 млн грн на житло для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність і територіальну цілісність України.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Ще 219 захисників України отримають кошти на придбання житла. Уряд підтримав виділення майже 250 млн грн для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність і територіальну цілісність України", - написав Шмигаль.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 1 липня ухвалив рішення про виділення 305 млн грн на придбання житла 262 військовим, які захищали Україну на Донбасі.